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محافظات

إبداع حديقة سعيد النجار ببني سويف يقيم أمسية ثقافية وعلمية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:54 ص
إبداع حديقة سعيد
إبداع حديقة سعيد النجار ببني سويف
محمد عبد الحليم
نظمت مجموعة شبابية من أبناء محافظة بني سويف أمسية ثقافية وفنية وعلمية بمركز ابداع حديقة سعيد النجار وتضمت المجموعة عدد من الشباب الموهوب والمبدع في مجالات عديدة ، الذين حرصوا على اظهار ابداعاتهم الفنية والثقافية أمام الجمهور.

ولاقت العديد من الفقرات اعجاب جمهور المواطنين الذين أصبحوا من رواد المركز يوميا ، يتنفسون الهواء الطلق على النيل ، ويستمعون لإبداعات الموهوبين في أمسيات رائعة ، معربين عن امتنانهم لهذه الفكرة التي تبناها المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ،والتي ساهمت في اعادة هذا الموقع الرائع للحياة ، واضحى المتنفس الحضاري الأفضل لكل المواطنين خاصة وأن الدخول للحديقة بأجر رمزي ، وأنهم يشاهدون يوميا فقرات رائعة وابداعات رائدة .

ووسط تصفيق الجمهور تبارى الموهوبون والمبدعون على مختلف أعمارهم وتنوع ابداعاتهم ، فمنهم من يشدو بأجمل الأغنيات ، والأخرين من يغردون بأجمل الأبيات الشعرية ، والبعض يحكي روايته التي كتبها لتكون النواة الأولى لظهور كاتب روائي متميز ، وأخر يمثل الاسكتشات والمشاهد ، وموهوب يرسم لوحته ويعزف مقطوعته الموسيقية .

حضر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف جانبا من فعاليات أمسية اليوم لتشجيع الشباب المبدعين مطالبا الشباب بأهمية تطوير أنفسهم والعمل على صقل موهبتهم كل في مجاله.

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