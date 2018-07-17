عمار حمدي: عبدالله السعيد مثلي الأعلي

أعرب عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالانتقال إلى القلعة الحمراء قائلا: "الانتقال إلى القلعة الحمراء كان حلم حياتي منذ صغري".



وأضاف "حمدي" في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز أنه يسعى للمشاركة في مباريات الدوري كى يثبت نفسه قائلا: " سأبذل قصارى جهدي".



وتابع أنه كان قريبا من الانتقال إلى الدورى البلجيكي ولكن الصفقة فشلت بسبب الخلافات المادية، مشيرا إلى أنه يفضل اللعب فى مركز صانع الألعاب.



وواضح انه يعشق عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق، قائلا: "هو مثلى الأعلى داخل الملعب بينما يأتى اللاعب إسكو عالميا".