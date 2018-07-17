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منوعات

شاهد.. اشترى السيارة وحطمها فى 24 ساعة فقط

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة صادمة، تظهر لحظة تحطم سيارة خارقة باهظة الثمن من نوع "ماكلارين"، بعدما حطمها صاحبها بينما لم يمض على شرائها سوى يوم واحد فقط.

تعود التفاصيل عندما حطم رجل من ولاية "فرجينيا" الأمريكية سيارته البالغ ثمنها 300 ألف دولار، وهى من نوع ماكلارين 720S بعدما ارتطم بشجرة بسبب سرعته الزائدة.

يذكر أن الحادث الذى وقع فى مقاطعة "فيرفاكس"، نتج عنه إصابة قائد السيارة بجروح طفيفة جراء الحادث.

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