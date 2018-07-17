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منوعات

يطلق النار على زميله في الجامعة..فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم، تسبب فى حالة من الغضب الشديد فى الأردن، بعدما أطلق طالب النار على زميله في حرم الجامعة الأردنية بشمال العاصمة عمان.<br><br>يظهر فى الفيديو 3 أشخاص بيتعاركون بينما أطلق أحدهم بإطلاق النار باتجاه آخر، وسمع الجميع بعدها دوي طلقات متعددة متتالية.<br><br>يذكر أن الطالب المجني عليه أصيب فى قدمه برصاصة، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج، بينما فر الطالب الأخر الذى أطلق النار عليه.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">فيديو: طالب يطلق النار على آخر قرب الجامعة الأردنية 😱😱<br>عمان- الغد- أصيب طالب اليوم الأحد، إثر إطلاق النار عليه من قبل آخر خارج أسوار الجامعة الأردنية، وفق ما أفاد &quot;الغد&quot; مصدر أمني.<br>وقال المصدر إنّ الشاب أصيب بعيار ناري في قدمه وإنّ الأجهزة الأمنية تجري بحثها عن الفاعل <a href="https://t.co/BLlE91rnZ0">pic.twitter.com/BLlE91rnZ0</a></p>&mdash; جريدة الغد (@AlghadNews) <a href="https://twitter.com/AlghadNews/status/1018495855442186242?ref_src=twsrc%5Etfw">July 15, 2018</a></blockquote>
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