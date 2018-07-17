صدى البلد يكشف تفاصيل وفاة طفلة بحمام القرية الأوليمبية ببورسعيد

كشفت التحريات في واقعة مصرع طفلة بالغة من العمر 8 سنوات بحمام سباحة المدينة الرياضة ببورسعيد بأن الحادث لم يكن غرق بل حادث قضاء وقدر بسبب اصابة طفلة بسكتة قلبية بسبب نقص الأكسجين سقطت على أثرها خارج الحمام وتوفيت دون التعرض للغرق.



وأوضحت التحريات أن الطفلة المتوفاة وفان حسام الدين ذات الثماني سنوات شعرت بآلام في الصدر بعد خروجها من حمام السباحة وسقطت خارج الحمام وحاول الجميع اسعافها ثم سقطت مرة أخري في حمام السيدات، مما دفع المتواجدين وعلى رأسهم والدتها الاتصال بالاسعاف ، ولكنها توفيت أثناء التعامل معها بمستتشفي الزهور لاتقاذها



وأكدت التحريات أن بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة الطفلة " روفان" تبين عدم وجود أى إصابات بالجثة مع احتقان بالعينين، وأكد الكشف الطبي أن حالة الوفاة تعزي بذلك إلي نقص في الاكسجين بالمخ، والذى أدي إلي خلل بالأجهزة الحيوية بالجسم والسكتة القلبية ، وبالتالي لا يوجد أي شبهه جنائية في الوفاة .



وأقر والد الفتاة المتوفية في أقواله بأن نجلته أخبرت والدتها بعد خروجها من حمام السباحة بألالام في صدرها وسقطت خارج الحمام ، نافيا أى إتهام من قبله لأى شخص، مؤكدا أن نجلته لم تتعرض للغرق كما أن حمام السباحة بالمدينة الرياضية به منقذين بالفعل.



يذكر انه تناقلت عدد من المواقع أخبار نقلا عن الصفحة الرسمية للصحة لوفاة طفلة تدعي " روفان حسام الدين " ذات الثماني سنوات بالغرق بحمام سباحة المدينة الرياضة ببورسعيد وتسبب ذلك في اثارة الذعر والغضب في الشارع البورسعيدي.