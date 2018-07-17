عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو

أكد عماد متعب لاعب نادي التعاون السعودي أنه انتظر النادى الاهلى لتحديد مصيره من العودة او الرحيل عن الفريق ولكن لم يفاتحه اى مسؤل عن العودة حتى قرروا الاستغناء عن خدماته.



وأضاف متعب فى مداخلة هاتفية فى برنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد" انه رفع الحرج عن حسام غالى ومحمد فضل بعدم سؤالهم عن مصيره مع الأهلى رغم وجودهم فى مناصب إدارية داخل النادى وارتباطه بعلاقة صداقة قوية معهم .



وأشار متعب الى انه اغلق باب العودة الى النادى الاهلى مرة اخرى بعد ان علم بنية الجهاز الفني بعدم الاستعانة به لتصبح فكرة عودته الى الاهلى مستحيلة .

