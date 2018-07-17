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رياضة

عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد عماد متعب لاعب الأهلى، المعار الى التعاون السعودي أنه يدرس مستقبله خلال الفترة القادمة بعد إغلاق صفحة العودة الى الاهلى مرة اخرى.

وأضاف متعب فى مداخلة هاتفية فى برنامج "مع شوبير" المذاع علي فضائية "صدي البلد" انه سيدرس العروض المقدمة له للعودة الى اللعب فى مصر و لن يتجه للاعتزال خلال الفترة القادمة .

وأشار متعب إلى انه لن يعتزل لانه مازال جاهز بدنيا و يستطيع ان يؤدى فى الملعب لفترات طويلة مثلما فعل فى نادى التعاون السعودي بعدما شارك فى التسع مباريات الاخيرة للفريق كاملة .

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