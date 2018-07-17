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مرأة

بدلا من إجبار طفلك على النوم.. أطعميه السمك مرة أسبوعيا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:54 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
نصحت خبيرة التغذية زينب محمد على الآباء بإطعام أطفالهم السمك مرة أو مرتين أسبوعيا، فقد كشفت دراسة حديثة أن الأطفال، الذين يتناولون السمك، مرة أسبوعيًا يملكون معدل ذكاء مرتفع، وينامون أفضل.

وقالت خبيرة التغذية أن باحثون في جامعة بنسيلفانيا Pennsylvania في الولايات المتّحدة، نصحوا الأهل باعتماد السمك في نظام أطفالهم الغذائي، بدلًا من إجبارهم على الخلود الى النوم لأنه يساعد فى النوم بشكل جيد وبدون أرق فهو واجبة غذائية مليئة بكل العناصر التي يحتاجها الجسم وخاصة بالكالسيوم الذى يحتاجه عظام الأطفال و أسنانهم .

كما أن السمك يحتوي على "الأوميجا 3 omega-3" التي تحفز الذكاء، وتحسن القدرة على النوم وأضافت أن مضغ السمك أسهل على الأطفال من تناول اللحوم و الدجاج .

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