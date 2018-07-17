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فن

ميريل ستريب تحضر العرض الخاص لفيلم Mamma Mia في لندن

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
ميريل ستريب
ميريل ستريب
شروق إبراهيم
حضرت النجمة العالمية ميريل ستريب العرض الخاص لفيلمها الجديد Mamma Mia : here we go again في لندن الذي اقيم اليوم.

وظهرت ميريل ستريب على السجادة الحمراء بفستان ازرق انيق محتشم وهي تداعب المصورين.

الفيلم استكمالا للجزء الاول قبل عشر سنوات وتدور أحداثه عد عشر سنوات من أحداث الفيلم اﻷول، تكتشف Sofy التي تقدم دورها Amanda Seyfried أنها حامل، حيث ستنجب طفل وهي صغيرة في السن، وهو تمامًا ما حدث لوالدتها meryl streep قبل ذلك، لذا تذهب إلى جزيرة كالوكايري اليونانية التي جاءت إليها والدتها حينما كانت حامل بها، لأنها اعتقدت أن هذا المكان هو ما سيعلمها كيفية التعامل وتحمل المسؤولية تجاه طفلها، كما تحظى بزيارة غير متوقعة من جدتها.

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