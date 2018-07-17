قطر تكشف عن جشعها وترفع أسعار تذاكر الطيران قبل مونديال 2022

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن إمارة قطر تستعد لرفع تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية القطرية، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، الذي تنظمه الدوحة.



ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر قوله: "سوف يكون هناك استغلالًا من جانب شركات الطيران والسياحة الأخرى بسبب مونديال 2022، كما أنه سيكون هناك ضغطًا كبيرًا على الرحلات المتوجهة إلى الدوحة خاصة وأن المباريات النهائية في المونديال ستتزامن مع عيد رأس السنة الميلادية".



وأضاف الباكر: "يجب أن يستعد المسافرين لقرارنا برفع أسعار التذاكر، لتحجيم المنافسة من قبل الشركات الأخرى، لذلك أنصح المسافرين لحضور البطولة أن يستعدوا ماليًا للسفر قبل عامين على الأقل من انطلاق المونديال".



كان أمير قطر، تميم بن حمد، تسلم، الأحد الماضي، شعلة استضافة كأس العالم لكرة القدم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في احتفال أقيم فى الكرملين، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن مصير التحقيقات التي تتهم الدوحة في قضايا فساد في ملف تنظيم مونديال 2022.