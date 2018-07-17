في قمة إنهاء الحرب الباردة.. ترامب يلوم غباء أمريكا.. وبوتين يرفع شعار لا للثقة ونعم للمصالح.. أكبر قوتين نوويتين تبحثان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.. وموسكو تتعهد بحماية أمن إسرائيل

ترامب يحفظ ماء وجهه بعد إهانة بوتين

بوتين يكشف سبب دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية

بومبيو يتبع كتاب ترامب الدبلوماسي

بوتين يرفع الحرج عن ترامب : واشنطن لم تغير موقفها بعدم شرعية ضم القرم إلى روسيا

جرت أمس الاثنين فعاليات القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، التي استقبلت القمة بتظاهرات احتجاجا على القمة، حيث توجه المتظاهرون إلى مقر انعقادها للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسات الدولتين.وسبق انعقاد القمة العديد من التحليلات والتوقعات للقضايا التي سيتطرق إليها الرئيسين، والتي كان في مقدمتها تواجد القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها في سوريا، والتي طار من أجلها بنيامين نتنياهو إلى موسكو قبل أيام من انعقاد القمة.حيث تعقد إسرائيل والولايات المتحدة الآمال على قبول بوتين المساعدة في سحب القوات الإيرانية من سوريا بالكامل، على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي قال فيها إن هذا المطلب غير واقعي.وكما توقع الجميع، أن قمة بين بوتين وترامب لن تخلو من بعض المناوشات، ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أن طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأخرت نحو نصف ساعة عن الموعد المقرر لهبوطها في العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الصحيفة، إن ترامب سعى لحفظ "ماء وجهه" عن طريق تأخره عن القمة بربع ساعة على الرغم من تواجده في هلسنكي قبلها بيوم.ورصدت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية الإيماءة التي أشار بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعينه إلى نظيره الروسي في بداية اجتماعهما اليوم الاثنين على مستوى القمة التي يحتضنها القصر الرئاسي في العاصمة الفنلندية هلسنكيووفقا للصحيفة البريطانية، بدأ الرئيس ترامب يغمز بعينه إلى نظيره الروسي بوتين قبل أن يبدأ بالكلام في القمة، قائلا: أن العالم يترقب قمتهما ويريد أن يراهما يتفاهمان.وأعقب ذلك أن سرد الرئيس الأمريكي الموضوعات التي سيدور حولها مباحثاته مع الرئيس الروسي وقال إنها ستشمل التعاون على مستوى العلاقات التجارية والعسكرية والأسلحة النووية، حيث تمتلك الدولتان نحو 90% من آليات تطوير هذا النوع من الأسلحة بالعالم، فضلا عن ملف الصين والتي يعتبر رئيسها شي جين بينج صديقا لكليهماومن جهته أكد بوتين أن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى مناقشة قضايا دولية متعددة الأطراف.وقبيل بدء القمة كتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة بدت غريبة في توقيتها، حيث قال "يجتمع الرئيس مع نظرائنا الروس في هلسنكي، سنستمر في تحميل روسيا المسؤولية عن الأنشطة الضارة، كما تستمر إدارة واشنطن في محاسبة روسيا على أعمالها الضارة.".لكنها بالطبع لم تكن أغرب من تصريح ترامب نفسه قبل القمة بأن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين أعداء للولايات المتحدة، والذي تراجع عنه خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المباحثات المغلقة، وقال إنه يعتقد أنه وصفه بالمنافس وليس بالعدو.واستخدم ترامب في وصف الرئيس روسيا والاتحاد الأوروبي والصين لفظة "Foe" وهي تعني الخصم أو العدو أو الغريم.ومع بدء المؤتمر الصحفي أكد بوتين أن الحرب الباردة انتهت منذ زمن ولا سبب موضوعي لاستمرار حالة التوتر بين البلدين، وأن المباحثات ناقشت مستقبل العلاقات بين البلدين في هذا الإطاروأضاف بوتين أن البلدان يواجهان الآن أزمات من نوع جديد كليا، منها خلل التوازن في آليات الأمن العالمي، والأزمات الإقليمية، وتوسع أخطار الإرهاب دوليا، ومشاكل الاقتصاد العالمي، التي يجب توحيد الجهود من أجل مجابهتها.وقال إنه باعتبار روسيا والولايات المتحدة دولتين نوويتين، فإن عليهما مسئولية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومنع انتشار السلاح النووي.وعلى صعيد الأزمة السورية قال إنه يمكن لإحلال السلام والتوافق في هذا البلد قد يصبح نموذجا على العمل المشترك الناجح. وتستطيع روسيا والولايات المتحدة بلا شك أن تتوليا الدور الرائد في هذه المسألة وتنظيم التعاون لتجاوز الأزمة الإنسانية والمساعدة على عودة اللاجئين إلى ديارهم.كما دعا بوتين إلى ضرورة عودة الهدوء إلى الجولان والالتزام باتفاقية فك الاشتباك عام 1974 بعد القضاء على الإرهابيين، ليؤكد ترامب أن أمن إسرائيل هدف مشترك للرئيسين.ومن جهته أعرب بنيامين نتنياهو عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة والرئيس ترامب العميق بأمن إسرائيل كما تم التعبير عنه في لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس الروسي بوتين. وقال نتنياهو في حسابه على موقع "تويتر": "الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى اليوم من أي وقت مضى".وقال ترامب إن العلاقات بين البلدين لم تكن أسوأ مما كانت عليه قبل القمة، وحمل البلدين مسئولية ذلك قائلا "الولايات المتحدة كانت غبية، الجميع كانوا أغبياء".وأعلن بوتين أن روسيا قدمت بعض المقترحات إلى الوفد الأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار أشلحة الدمار الشامل.واتفق الرئيسان على تشكيل مجموعة رفيعة المستوى تجمع كبار رجال الأعمال الروس والأمريكيين، لبناء تعاون متبادل المنفعة.ولفت بوتين إلى إمكانية عمل الولايات المتحدة وروسيا معا على تنظيم سوق النفط والغاز.ونفى الرئيسان ما أثير خلال الشهور القليلة الماضية عن تدخل روسيا في الانتخابات -التي يقود المحامي الخاص روبرت مولر التحقيق فيه- وأكد كل منم أنه لم يكن يعرف الآخر حينها، وكذلك نفى بوتين وجود أي معلومات فاضحة لدى روسيا عن ترامب واصفا هذا الكلام بالهراء.ووكشف بوتين عن رغبته في فوز ترامب بالمنصب لأنه رآه يتحدث عن عودة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وأخيرا قال بوتين إن ترامب وواشنطن لا يزال يتخذان نفس الموقف حيال شبه جزيرة القرم، حيث ترى الولايات المتحدة أن انضمام القرم إلى الاتحاد الروسي غير شرعي، وأن النقاش في هذه النقطة الخلافية قد أغلق.والجدير بالذكر أن بوتين رد على سؤال أحد الصحفيين برد يمكنه تلخيض العلاقات بين البلدين في لوقت الحالي والمستقبل القريب.وكان سؤال الصحفي للرئيسين بشأن الاتهامات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح ترامب وهل عليه تصديق الاتهامات الموجهة إليهما أم تصديق دفاعه عن نفسه.وجاء رد بوتين "فيما يخص من تصدق أو من لا تصدق، وهل يمكن تصديق أحد، لا يجب عليك أن تصدق أحدا، من قال لك مثلا أن الرئيس ترامب يثق تماما بي أو أثق تماما به".وأضاف: "أنه يحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وانا أحمي مصالح الاتحاد الروسي، ولدينا مصالح مشتركة نبحث نقاطا للتماس وهناك مسائل نختلف فيها، ونبحث عن سبل للعمل على حل هذه النقاط أيضا بصورة بناءة".