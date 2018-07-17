ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليالينا لـ رامي جمال يحقق نسب مشاهدة عالية على يوتيوب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:13 ص
رامي جمال
رامي جمال
شروق إبراهيم
حقق البوم الفنان رامي جمال "ليالينا" نسب مشاهدة عالية بعد مرور ساعات من طرحه بموقع يوتيوب.

وواصل رامي تصدر موقع "تويتر" ومحرك بحث جوجل.

ألبوم رامى جمال "ليالينا" يضم 17 أغنية هي "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"، و"من كتير"، و"ماتظلمنيش"، و"دى العيون"، و"بحاول انساكى"، و"ربطتيني"، و"تعيش ليا"، و"جربت انساك"، و"النظرة الأولى"، و"انساها ليه"، و"متكلمناش".

ترشيحاتنا

أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس .. صورة

تعرف على 6 كرامات تفوز بها في الدنيا بسبب صبرك

كبير أساقفة كانتربري يستقبل الإمام الأكبر لدى وصوله قصر لامبث

فيديوجراف.. الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة بمونديال روسيا

عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو

قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

قطر تكشف عن جشعها وترفع أسعار تذاكر الطيران قبل مونديال 2022

فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

إسرائيل تتدرب على اجتياح غزة بريا

ترامب يتلاعب بالألفاظ لينجو من سؤال محرج أمام بوتين

سيف زاهر وحازم إمام ينضمان إلى محطة drn الرياضية

مرتضى منصور يعلن ضم نجم وادي دجلة للزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

فيديو

عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو
عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو
عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو
عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو
شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟