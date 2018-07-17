ليالينا لـ رامي جمال يحقق نسب مشاهدة عالية على يوتيوب

حقق البوم الفنان رامي جمال "ليالينا" نسب مشاهدة عالية بعد مرور ساعات من طرحه بموقع يوتيوب.



وواصل رامي تصدر موقع "تويتر" ومحرك بحث جوجل.



ألبوم رامى جمال "ليالينا" يضم 17 أغنية هي "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق"، و"مفيش منها"، و"راح لحاله"، و"لولا"، و"من كتير"، و"ماتظلمنيش"، و"دى العيون"، و"بحاول انساكى"، و"ربطتيني"، و"تعيش ليا"، و"جربت انساك"، و"النظرة الأولى"، و"انساها ليه"، و"متكلمناش".

