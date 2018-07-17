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رياضة

عادل عبد الرحمن: كأس العالم ممتع ويجب التعلم منه

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أشاد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق بمونديال روسيا 2018 ووصفه بالبطولة الأكثر متعة من حيث التنظيم وظهور منتخبات جديدة على الساحة.

وأضاف «عبدالرحمن» في تصريحات تلفزيونية ان مونديال روسيا أظهر القوة البدنية للعديد من المنتخبات وأبرزها المنتخب الكرواتي وهو ما يدل أن كرة القدم أصبحت علم ولا بد من إعداد اللاعبين بشكل بدني سليم لمواكبة تلاحم المباريات مع تحمل الضغط العصبي»

وأوضح يجب أن نتعلم دروس من مونديال روسيا لتطوير الكرة المصرية بعد إقامة المنتخب في مدينة بعيدة عن الملاعب التي تستضيف مباريات الفراعنة وهو ما دفع المنتخب ثمنه بالخروج المبكر من كأس العالم».

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