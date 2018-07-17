عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والمعار الى نادي التعاون السعودي أن علاقته بجماهير الأهلي تمنعه من الانتقال لنادي الزمالك بعد انقطاع علاقته تماما بالقلعة الحمراء قائلًا: "علاقتي بجماهير الأهلي تمنعني من قبول عرض الزمالك".



وأضاف متعب في تصريحات لبرنامج مع شوبير والذي يذاع علي فضائية صدي البلد ان الزمالك نادى كبير جدا ومن اكبر الاندية الافريقية ويكن له كل الاحترام ولكنه لا يستطيع اللعب ضمن صفوفه الانتماء الى الاهلى و حبه لجماهيره .



وأشار متعب إلى أنه لا يستطيع أن يكون سبب في حزن احد جماهير الاهلى باللعب فى صفوف الفريق المنافس لهم خاصة وأنه لم يكن يتخيل أن يلعب لاي نادي في مصر غير الاهلي.



وشدد عماد متعب على أنه سيلعب في أي نادي جديد لأن عاشق كرة القدم، مؤكدًا أن الأولوية له هي استمراره بالملاعب.