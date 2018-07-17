غموض حول استقالة عضو فريق تحقيق تدخل روسيا بانتخابات أمريكا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن جيفري تريكولي، الضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والعضو البارز في فريق تحقيق التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية أعلن استقالته من منصبه.



ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة إن تريكولي ريما يكون استقال الشهر الماضي وعمل بشركة "شارلز شوكاب" الأمنية، مشيرةً إلى أن استقالته تثير تساؤلات حول سياسية الحكومة الأمريكية في التعامل مع ملف التدخل الروسي بشكل عام.



وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر يأتي تزامنًا مع تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بأن بلاده لم تتدخل مطلقًا في المارثون الانتخابي، ومع اتهام رئيس فريق التحقيق، روبرت مولر، لـ12 مسئولًا استخباراتيًا روسيًا بأنهم تدخلوا مباشرة في الانتخابات في سبيل ترجيح كفة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام مرشحة الحزب الديمقراطي ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.