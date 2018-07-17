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مرأة

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:06 ص
ميلانيا ترامب - صورة
ميلانيا ترامب - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب لإطلالة أنيقة، وهي تهبط من الطائرة الرئاسية في المطار.

وارتدت ميلانيا بالطو باللون السماوي الفاتح والمصنوع من الصوف، وزينت الجيوب والازرار باللون الجملي، وقميص باللون الأبيض تحت الجاكت، وتحتهم سروال باللون الجملي المصنوع من الجلد، الذي أعطاها إطلالة انيقة.

واختارت ميلانيا حقيبة باللون الجملي لتتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وتعطيها إطلالة انيقة للغاية، واكملت إطلالتها بحذاء باللون الجملي المصنوع من الجلد، وعليه فيونكة بسيطة.

وتركت ميلانيا شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي، ووضعت مكياجا ناسب مع ملامحها الرقيقة، بالإضافة إلى اختيارها ارتداء النظارة باللون البني.

وإليكم صور توضح تفاصيل إطلالة ميلانيا ترامب، التي شهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعي أزيائها..
إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور
إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور
إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور
إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

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