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رياضة

عادل عبد الرحمن: المنتخب مع كوبر نص فريق

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:36 ص
صدى البلد
محمد رشاد
وصف عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، منتخب مصر في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر بنص فريق.

وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات تلفزيونية ان « المنتخب مع كوبر كان نص فريق فريق يقوده كوبر وآخر يقوده محمد صلاح في النواحي الهجومية فقط».

يذكر أن المنتخب الوطني ودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية.

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