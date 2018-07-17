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أخبار البلد

شحن 282 كيلوجراما من ذهب السكري إلى كندا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:45 ص
ذهب منجم السكري -
ذهب منجم السكري - صورة أرشيفية
أش أ
وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين شحنة ذهب قادمة من منجم السكرى فى طريقها إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها.

وأكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن شحنة الذهب وصلت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 282 كيلوجراما ذهب خام داخل 22 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

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