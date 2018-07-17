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فن

كلوي كاردشيان تخسر 15 كيلو من وزنها بعد الولادة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:01 ص
كلوي كاردشيان
كلوي كاردشيان
شروق إبراهيم
كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان أنها تمكنت من خسارة 15 كيلو من وزنها بعد وضعها لطفلتها الاولى ترو شهر ابريل الماضي.

وقالت كلوي بحسب ما جاء في موقع ET الاجنبي إنها لم تضع نفسها تحت ضغط خسارة الوزن بعد الولادة انما حددت هدفها بانها تريد استعادة وزنها وجسدها ما قبل الحمل والولادة وحققته بنظام غذائي منتظم وممارسة الرياضة اليومية.

جدير بالذكر أن كلوي قررت العودة لحبيبها لاعب كرة السلة تريستان طومسون بعد خيانته لها مع سيدتين وبدء صفحة جديدة معه.

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