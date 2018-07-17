الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها خطة لتحسين الدخل وزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى، من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى.



وأضاف محمد معيط، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على توفير الخدمات المقدمة للمواطن مع زيادة الأجور فى نفس الوقت، لافتا إلى أن 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى تم إنجازه.



وأشار إلى أن عدم جاهزية متطلبات التأمين الصحى، وعدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر المنظومة، سبب التأجيل فى الفترة السابقة، لكن ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل متوفرة، كى يتم تطبيقه فى مصر بجودة عالية.

