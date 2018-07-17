حمم بركانية تسقط على سفينة سياحية في هاواي وتصيب 22 شخصا

ذكر مسؤولو الإطفاء أن كتلة من الحمم البركانية سقطت على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيج آيلاند في هاواي اليوم الاثنين فأصابت ما لا يقل عن 22 شخصا فيما يمثل أكبر عدد من المصابين في أحدث ثورة لبركان كيلاويا.



وقال داروين أوكيناكا رئيس إدارة الإطفاء بمقاطعة هاواي إن امرأة كُسرت ساقها عندما سقطت "قنبلة من الحمم" على سطح السفينة لتخترقه وتصل إلى منطقة جلوس الركاب.



وأضاف أن السفينة تمكنت مع العودة إلى مينائها في هيلو بعد أقل من ساعة، وأن ثلاثة من المصابين نقلوا في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي. وأبلغ رويترز بالهاتف بأن ما لا يقل عن تسعة آخرين إصاباتهم طفيفة نقلوا في مركبة خاصة إلى المستشفى وبأن المسعفين يعالجون عشرة آخرين في الميناء.



وتحقق الشرطة المحلية وشرطة الولاية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي في الحادث الذي وقع بعد قليل من الفجر (بالتوقيت المحلي) قرب الحافة الشرقية لبيج آيلاند، حيث تتدفق الحمم من البركان الثائر منذ عشرة أسابيع في المحيط منذ مطلع يونيو حزيران.



وكان البركان دمر مئات المساكن قبل أسابيع في منطقة كابوهو، فضلا عن ابتلاعه مئات المنازل الواقعة بالقرب منه.