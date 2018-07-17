عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

انتقد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق قرار اتحاد الكرة بإسناد ملف اختيار المدير الفني للمنتخب لعضو المجلس حازم إمام، مشددا على أن الأخير لا يصلح أن يقوم بهذه المهمة بمفرده.



وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات تلفزيونية: «ملف اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني لابد أن يكون من خلال لجنة تضم العديد من خبراء كرة القدم».



يذكر أن المنتخب الوطني ودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية.