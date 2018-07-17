عادل عبد الرحمن: نظام الانتخاب لمجلس اتحاد الكرة فاشل

انتقد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق اختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طريق الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يفرز عن الأصلح لإدارة الكرة المصرية.



وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات تلفزيونية: «لابد أن يأتي مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طريق التعيين ويضم خبراء كرة القدم وليس عن طريق الانتخاب لأن الانتخابات يصوت فيها مراكز شباب لا تعلم كيف تدار كرة القدم من الأساس».



يذكر أن مجلس اتحاد الكرة يترأسه المهندس هاني أبو ريدة.