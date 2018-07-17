عامر حسين: الأهلي يمنعني من تحديد موعد نهاية الدوري

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة انه وجد صعوبة في وضع جدول مواعيد مسابقة الدوري نظرا لأن ذلك الموسم انتقالي بعد تعديل موعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال حسين فى تصريحات تلفزيونية: «لا استطيع تحديد موعد نهاية الدوري نظرا لارتباط الأمر بمعرفة موقف الأهلي والمصري ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية».



وأوضح أن الأمن يحدد مصير إقامة مباريات المصري في ستاد بورسعيد من عدمه.