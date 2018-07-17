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رياضة

عامر حسين: ارتباطات الأهلي وراء إقامة السوبر بين الدورين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:24 ص
صدى البلد
محمد رشاد
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن ارتباطات فريق الأهلي الأفريقية وراء تعديل موعد مباراة السوبر المصري.

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «السوبر كان يقام قبل بداية الموسم ولكن ارتباطات الأهلي جعلتنا نتخذ قرارا بإقامته بعد نهاية الدور الأول الدوري وقبل إقامة الدور الثاني للمسابقة».

يذكر أن مباراة السوبر تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس.

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