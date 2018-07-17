إيران تعتقل عشرات النساء ممن ينشرن صورهن بمواقع التواصل

اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص، في حملة جديدة على العارضات وزملائهن، ممن ينشرون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن وسائل إعلام إيرانية رسمية قولها إن :"المسؤولين في مدينة بندر عباس الساحلية، جنوبي البلاد اعتقلوا 8 نساء و36 شخصا آخرين، من مستخدمي تطبيق "إنستجرام"، لقيامهم بمشاركة ما اعتبره المسؤولون "صورا ومقاطع غير لائقة".



وتمت حملة الاعتقالات في استوديوهات للتصوير، وصالونات للتجميل، وشركات لتنظيم حفلات الزفاف.



وقالت الشرطة، وفقا لوسائل الاعلام الإيرانية إنهم "يدمرون الفضيلة العامة، من خلال النشر المنظم للأنشطة المناهضة للثقافة".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المراهقة مائدة حجابري (18 عاما)، بداية يوليو الجاري، بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهي ترقص على إنستجرام، جذبت عشرات الآلاف من المتابعين.



وتضامنا مع الفتاة، نشرت إيرانيات، مقاطع مصورة لهن وهن يرقصن دون غطاء رأس في الأماكن العامة في إيران، من بينها العاصمة طهران، في تحد للسلطات التي اعتقلت حجابري.



يشار إلى أن إيران تحجب بالفعل "فيسبوك" و"تويتر" ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، رغم أن كثيرا من الإيرانيين يمكنهم الولوج إليها عبر خادم وسيط (بروكسي) وشبكة خاصة افتراضية (في بي إن).