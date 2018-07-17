قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يلتقى أعضاءً من الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ، بعدما وجه له أعضاء المجلس انتقادات شديدة عقب انتهاء قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التي عقدت، أمس الاثنين، بمدينة هلنسكي الفلندية.



ونقلت شبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية عن بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبحث مع عددٍ من أعضاء الكونجرس المسائل التي أثيرت حول قمة هلنسكي".



واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.