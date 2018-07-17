ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يلتقى أعضاءً من الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ، بعدما وجه له أعضاء المجلس انتقادات شديدة عقب انتهاء قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التي عقدت، أمس الاثنين، بمدينة هلنسكي الفلندية.

ونقلت شبكة "آيه.بي.سي نيوز" الأمريكية عن بيان أصدره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبحث مع عددٍ من أعضاء الكونجرس المسائل التي أثيرت حول قمة هلنسكي".

واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

ترشيحاتنا

إيمان الشميطي ترزق بمولودها الثاني

كريستيانو رونالدو: قرار الرحيل إلى يوفنتوس اتخذته منذ فترة طويلة

وزير المالية: مصر لا تبيع جنسيتها لأحد .. فيديو

ميسي أعلى لاعبي العالم دخلا في 2017

شاهد.. محمد صلاح يعبر عن سعادته بالإجازة قبل معسكر ليفربول في أمريكا

التفاصيل الكاملة لاعتقال روسية بواشنطن بتهمة التجسس بعد قمة ترامب وبوتين

ترامب يتلاعب بالألفاظ لينجو من سؤال محرج أمام بوتين

تعرّف على فرصة الأهلي في دوري الأبطال.. 2013 كلمة السر

طريقة جديدة لتحضير الشيش طاووق

التعليم ترد على أزمة 82 صفرا حصل عليها طلاب بسوهاج

وزير المالية: حالة واحدة لإعفاء الورثة من ضريبة الـ2.5%.. فيديو

قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

فيديو

عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو
عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو
عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو
شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس
طريقة جديدة لتحضير الشيش طاووق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟