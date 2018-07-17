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رياضة

عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
محمد سمير
كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، عن كواليس أخر عامين له داخل القلعة الحمراء والظلم الذي تعرض له، والذي أثر على مستواه بشكل كبير.

وقال متعب في تصريحات مع الإعلامي لبرنامج مع شوبير علي فضائية صدي البلد: " انتظرت قرار النادي الاهلي لتحديد مصيري واغلقت باب النادي الأهلي بعدما علمت بنية الجهاز الفني عدم الاستعانة بي".

وشدد عماد متعب على أن فكرة عودته للنادي الأهلي أصبحت مستحيلة، وأنه تعرض لظلم كبير خلال العامين الاخيرين في النادي الأهلي مؤكدًا أنه فشل مع التعاون السعودي من الناحية الفنية لكنه كان جاهز بدنيًا.

وأضاف عماد متعب: " رفعت الحرج عن حسام غالي ومحمد فضل وفضلت عدم الحديث معهم حول وجودي بالأهلي".

وتابع: " صعب جدًا على أي لاعب تربي بين جدران الاهلي أن يلعب لنادي اخر في نهاية مشواره.. وأنا منحت الأولوية للنادي الاهلي في كل شىء وانتظرت طويلا دون جدوى".

أتم: "حزين جدًا بسبب وجود بعض الشخصيات بالأهلي لا يريدون استمراري بين صفوف الفريق".

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