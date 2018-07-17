العراق تطمئن الكويت بشأن الأحداث الجارية في الجنوب

أكد سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي اليوم الاثنين، أن بلاده وعبر أعلى جهة سياسية، طمأنت الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن ما يجري حاليا في عدد من المحافظات بجنوب العراق.



وأشاد الهاشمي - في تصريح للصحفيين، على هامش مشاركته في حفل سفارة الصين لدى الكويت، بعيد تأسيس جيش التحرير الصيني - بمبادرة أمير الكويت لمساعدة العراق في تجاوز محنته.



واعتبر سفير العراق لدى الكويت، أن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية في العراق، هو قضية داخلية مستحقة، حاول بعض السياسيين العراقيين استغلالها لمصالح انتخابية.



يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تلقى اتصالا هاتفيا أمس الأحد من رئيس مجلس وزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، اطمأن خلاله على الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات العراقية، فيما أكد استعداد الكويت لتقديم كل دعم ممكن للعراق، ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث.



كانت عدة محافظات في جنوب العراق شهدت في الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة، احتجاجا على سوء الخدمات، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، ونقص المياه، وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين ومحاربة الفساد المالي والإداري.