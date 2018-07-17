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منوعات

هبوط طائرة اضطرارياً بسبب سيجارة..صور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
كريم جمال
تعرضت طائرة ركاب تابعة لخطوط الطيران الصينية للهبوط إضطراريًا، بعدما انحدرت بسرعة عشرة آلاف قدم، بسبب مساعد الطيار الذى كان يدخن سيجارة داخل قمرة القيادة.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، انخفض مستوي الأكسجين في مقصورة الطائرة الصينية من نوع بوينج ٧٣٧،المتجهة من مدينة هونج كونج لمدينة داليان الصينية، الأمر الذى نتج عنه نشر أقنعة الأكسجين فجأة وإجبارها على الهبوط في حالة الطوارئ.

وقال منظم الطيران في الصين إنّ الطيار كان يدخن سيجارة الكترونية خلال الرحلة، ومن ثم واصلت الطيارة مرة أخرى رحلتها.
هبوط طائرة اضطرارياً بسبب سيجارة..صور
هبوط طائرة اضطرارياً بسبب سيجارة..صور

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