هيونداى تطلق كونا فى الشرق الاوسط وأفريقيا أغسطس المقبل

تطلق شركة هيونداي سيارتها المدمجة الصغيرة متعددة الاستخدامات كونا في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط خلال شهر أغسطس المقبل وسط توقعات بأن يلقى الطراز الجديد المرتقب إقبالًا كبيرًا بين السائقين الشباب من محبي التصاميم الأنيقة في عالم السيارات.



كانت هيونداي أطلقت الطراز كونا لأول مرة في أوروبا خلال العام 2017، ليكون الرفيق المثالي للأسر والأفراد الذين يعيشون نمط حياة عصريًا يتسم بالنشاط، ويتميز بتصميم ذكي وأنيق بواجهة ذات طلّة جريئة يميّزها الشبك الأمامي متتالي الانحدار الذي تتسم به هوية هيونداي الجديدة. وتشبه السيارة كونا الطراز كريتا Creta حجمًا، ويُنتظر أن تحظى بالثقة وتصبح واحدة من مركبات هيونداي متعددة الاستخدامات المرغوبة من الأُسر في المنطقة.



وقال مايك سونج رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق الأوسط، إن كونا حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية منذ إطلاقها، معربًا عن سعادته بجلبها إلى صالات العرض في المنطقة، وأضاف: "يُضفي الطراز الجديد كليًا طابعًا جديدًا على مجموعتنا الناجحة من المركبات المدمجة متعددة الاستخدامات، إذ يتسم بالبهجة والحداثة ويزخر بالكثير من المزايا التقنية الذكية، ويقدم صورة حيوية مفعمة بالنشاط وجذابة للسائقين من الشباب والشابّات وأرباب الأسر الصغيرة".



تأتي السيارة التي سُمّيت على اسم منطقة كونا في جزر هاواي، بنظام حركة رباعي الدفع وناقل حركة مزدوج سباعي السرعات، فضلًا عن أحدث محركات هيونداي المتطورة.



وتقدّم السيارة كونا، بجانب تصميمها المتقدم، مجموعة من أحدث التقنيات، متيحة إمكانية حصول مزيد من السائقين على العديد من المزايا المتقدمة وتمتّعهم بقيادة أكثر راحة وأمانًا. ومن ذلك إسقاط المعلومات الرئيسة التي يحتاجها السائق أثناء القيادة على الزجاج الأمامي لتصبح في مجال رؤيته مباشرة. وتتميز الصورة المُسقطة التي يبلغ حجمها ثماني بوصات بسطوع يبلغ 10,000 شمعة للمتر المربع، ما يضمن وضوح الرؤية أثناء القيادة النهارية ويدعم القيادة الآمنة.