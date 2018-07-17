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فن

تعرف على إيرادات فيلم Skyscraper لـ دوين جونسون

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:27 ص
دوين جونسون
دوين جونسون
شروق إبراهيم
حقق فيلم Skyscraper لدوين جونسون ايرادات وصلت لـ 64,905,015 دولار حول العالم بعد مرور 7 ايام على طرحه.

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 24,905,015 دولار أمريكي وفي اوروبا و اسيا وافريقيا 40 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمى لنوعية افلام الاكشن حول قائد فريق إنقاذ الرهائن في مكتب التحقيق الفيردالي "ويل ساوير"، الذي يقوم بعمل تقييمات أمنية لناطحات السحاب، وخلال تواجده في الصين يجد النيران تشتعل في أكثر المباني أمانًا في العالم فجأة، ويتولى مهمة انقاذ المبنى ومن داخله.

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