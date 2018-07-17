وزير المالية لبرنامج علي مسئوليتي في صدى البلد.. يكشف حقيقة بيع الجنيسة المصرية ويؤكد: لدينا خطة لرفع الأجور والمعاشات.. تعرضنا لضغوط شديدة لإعلان إفلاس مصر.. وجار البحث عن رئيس جديد لمصلحة الجمارك

استضاف الإعلامي أحمد موسى بحلقة أمس من برنامجه « علي مسئوليتي » وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ الذي تحدث عن محاولات إفشال الاقتصاد المصري والقضاء عليه ودفع مصر لإعلان إفلاسها؛ وزيادة الأجور والمعاشات؛ والمشكلات التي تواجه الاستثمار وقانون الجنسية الجديد؛ و خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي؛ وليكم أهم العناوين ..





وزير المالية: تعرضنا لضغوط شديدة لإعلان إفلاس مصر







قال معيط إن المواطن المصري يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي، عندما يجد الخدمة المقدمة له؛ مشيرا الي أن الوضع في الماضي وصل لمرحلة كارثية والإصلاح كان لابد منه.



وأضاف أن السياحة المصرية تراجعت وتم منع التحويلات من المصريين بالخارج وتوقفت المنح الأجنبية بفعل فاعل؛ مرددا : « وصلنا الي أننا لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس سي».



وتابع معيط: « كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان إفلاس مصر وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها ».





علاوة يوليو 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين







قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تعرضت للعديد من المواقف الصعبة خاصة بعد 25 يناير، لافتا الى أنه تم الاعتداء على أحد المستثمرين الهنود لدرجة أنه سحب جميع أعماله من مصر.



وأضاف أن الدولة المصرية تشجع المستثمرين وتسهل كل الإجراءات.



وأشار معيط، إلى أنه سوف يتم صرف علاوة 7%، على مرتب شهر يوليو الجاري للمخاطبين بالخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين.



وأكد أن هناك شكوى دائمة من التأمينات والمعاشات ولذلك نعمل على ادخال الاجور في التأمينات لحلها؛ لافتا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة 15% مع بداية يوليو الجاري.





وزير المالية: قانون الجنسية الجديد يستهدف جذب الاستثمارات







قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها.



وتابع: «الجنسية تمنح ولا تؤخذ، وبناء عليه الدولة هي صاحبة الحق في المنح، وسحب الجنسية من سلطاتها أيضا»، مشيرا إلى أن عدد كبير من دول العالم تطالب رجال الأعمال الأجانب بضخ استثمارات في بلادهم مقابل منحهم الإقامة أو تسهيل تقديم طلب الحصول على الجنسية.



وأضاف وزير المالية « بعض الدول تمنح الإقامة مقابل وضع وديعة بمبلغ معين، رغم أن الإقامة تمنح بعد سنوات في الوقت الطبيعي»، مؤكدا أن مصر ليست مجبرة لمنح الجنسية لأي شخص.



ولفت معيط إلى أن قانون الجنسية الجديدة يستهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، دون الانتقاص من سيادة الدول، معلقًا «اعتبارات المصلحة القومية هي التي تحدد إمكانية منح الجنسية من عدمها».



وزير المالية: مصر لا تبيع جنسيتها لأحد







قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها لمواطنين أجانب، موضحا أنها تمنحها للمستثمرين ومن حقها أن تأخذها منهم مرة أخري .



وأضاف: العديد من دول العالم تشجع الاستثمار من خلال تسهيل اجراءات الاقامة، مؤكدا أن الدولة المصرية غير مجبرة بإعطاء الجنسية لأي أحد أيا كانت جنسيته.



وأوضح أن إعطاء الجنسية المصرية له العديد من المعايير، وعملية منح الجنسية حق من حقوق السيادة المصرية والمصلحة المصرية هي من تحدد الأمر.



معيط: جار البحث عن رئيس جديد لمصلحة الجمارك







أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك، وجار البحث عن شخص مناسب من داخل المصلحة.



وأضاف، أن رجال مصلحة الجمارك حراس الأمن القومي المصري، لأن أعينهم على المخدرات والسلاح الذي يهدد البلاد وتهريب الآثار.



وأشار إلى أنه يدعم رجال مصلحة الجمارك لدورهم الوطني في حماية البلاد على جميع الموانئ.



وزير المالية: نقدر معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار.. والدولة وفرت الأمن







قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يقدر معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الأجور.



وتابع معيط: « الأمن وتوافر السلع أهم عنصرين للمواطن، والدولة وفرت الاثنين بعد ظروف صعبة كانت ستقضي عليهما».



وأضاف وزير المالية « الرئيس السيسي وجه بضخ أموال لتطوير 27 مستشفى وتوفير كافة الأمصال وألبان الأطفال والقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 شهور»، لافتا إلى أنه تم فحص 45 مليون مواطن ضد فيروس سي.



وأكد معيط أن الرئيس وجه بتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن بعد تنفيذ هذه التوجيهات.



معيط: حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 7.5 مليار دولار







قال الدكتور محمد معيط، إن صندوق النقد الدولي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تشجع المستثمرين الأجانب، والدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات.



وتابع: "نحتاج لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولى،مضيفا: أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 7.5مليار دولار



وأشار إلى أن رسالة صندوق النقد لدول العالم أن مصر تسير فى طريق الصحيح نحو الإصلاح الإقتصادى هى بمثابة شهادة ثقة.



معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار







قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعطاء الجنسية المصرية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، لافتا إلى أن " إعطاء الجنسية المصرية حق من حقوق سيادة الدولة".



وأضاف: "الحماية الاجتماعية هى توفير فرص عمل شريف، موضحا:"عجلة الاقتصاد تدار من خلال الحكومة وبجانبها القطاع الخاص".



وأشار إلى أن كل الدول الأوروبية ودول المنطقة تستخدم إجراء منح الجنسية لجذب وتشجيع الاستثمار.



وأوضح أن الدولة تسارع من أجل خلق فرص عمل للشباب وتوفير كل أدوات الصناعة والتجارة فى مصر.



وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية







قال وزير المالية، إن إعطاء الجنسية المصرية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، مضيفا:" إعطاء الجنسية المصرية حق من حقوق سيادة الدولة".



وتابع وزير المالية خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،:" الدولة هى من تقرر منح الجنسية من عدمه ، مضيفا:" المصلحة القومية هى التى تحدد نظام منح الجنسية".



وأشار معيط إلى أن تسهيل إجراءات الإقامة من أجل ضخ الكثير من الأموال فى شرايين الاقتصاد المصري، موضحا:" قرار منح الجنسية هو عامل جذب للاستثمار داخل مصر".