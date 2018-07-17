جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تستضيف وزير التموين.. اليوم

تستضيف جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف ، اليوم الثلاثاء ، الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين و التجارة الداخلية، بحضور مستثمرى المدنية وعدد من قيادات الوزارة.



ويناقش الاجتماع الموسع المعوقات التى تواجه المستثمرين مع قطاع التموين بمحافظة الشرقية.



وتحرص الجمعية على عقد لقاءات بشكل مستمرة مع المسؤولين لتبادل المناقشات و المقترحات وعرض التحديات التى تواجه مستثمرى المدينة، ويعد هذا اللقاء الثانى للوزير التموين فى الجمعية خلال 2018.