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مرأة

تعرف على الأسلوب الأمثل لعقاب طفلك

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
نصح الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة واستشارى العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، بأهمية الهدوء فى التعامل مع الأطفال بشكل سوى لأن عقاب الطفل بشكل خاطىء يمكن أن يقودة إلى شخصية عكس ما يتمنى الأباء، بدون قصد، لذلك يمكن التعرف على كل نوع من أنواع العقاب الذى يمكن أن يقود ويحول حياة الطفل.

وقال أبو بكر مصطفى فى تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك عدد من أنواع الآباء المختلفه فمنهم .

١- المتساهل :
يبالغ في العطف والحنان علي اطفاله ولكنه ضعيف في الحد المسموح بعدم تجاوزه وضع قواعد للتربية بدون صرامة ونظام .

٢- المتسلط :
و هو ضعيف الاهتمام لأبناءه واحتياجاتهم ولكنه قوي في رسم الحدود التي لا يجب عليهم تجاوزها .

٣- المتحكم :
قوي الاهتمام بأولاده ولكنه يضع حدودا اكثر من اللازم ولا يعطي للأطفال فرصه الحركه والتصرف من أنفسهم .

وأكد أبو بكر أنه لاحظ على الكثير من الآباء فى الوقت الحالى القليل منهم من يحقق معادله التوازن والاعتدال ويحاول الوصول الي القدر المعتدل بين إعطاء الرعايه والاهتمام وبين وضع الحدود المسموح للابن التصرف في إطارها وان كان الوسط والاعتدال هو الصواب "وكذلك جعلناكم أمه وسطا" .

ونصح استشارى تعديل السلوك، الأب والأم بالتفكير جيدا فى أى من أنواع الشخصية الذين يتمنون أن يرو أولادهم عليها و يبدأ فى الأسلوب الأمثل للتعامل مع أطفالهم .

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