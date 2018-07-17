7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

مع ارتفاع درجة الحرارة، قرر عدد من النجوم الهروب لليونان من أجل قضاء عطلتهم الصيفية هناك للاستماع بجمال الطبيعية الخلابة والاجواء الاوروبية.



كانت نيللي كريم اول من قررت الهروب من حر القاهرة والذهاب لليونان حيث نشرت صور لها وهي في رحلة بحرية مع احد اصدقائها، من اجل الحصول على راحة بعد استغرقها اشهر طويلة لتصوير مسلسلها " اختفاء" الذي عرض في رمضان 2018.



وايضا غادة عبد الرازق التي اصطحبت ابنتها روتانا لجزيرة سانتوري وتشارك جمهورها بين حين والاخر أجمل اللحظات هناك.



وتوجه اللبناني وائل كفوري ايضا لسانتوري للاستمتاع بالاجواء الصيفية وتداول فيديو له وهو يرقص على اغنية despacito مع احد اصدقائه.



وظهر عمرو يوسف برفقة زوجته الممثلة السورية كنده علوش وشيرين رضا وغادة عادل في احد الصور وهم في اليونان ايضًا.