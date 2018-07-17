الحزب الديمقراطي: أداء ترامب يشير إلى امتلاك بوتين شيئا ضده

قال قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس، اليوم الاثنين، إن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يشير إلى أن روسيا تمتلك معلومات مدمرة ضد الزعيم الأمريكي.



وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان -نقلته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- إن "ضعف ترامب أمام بوتين كان مُحرجا ويثبت أن الروس يملكون شيئا ضد الرئيس، شيئا شخصيا أو ماليا أو سياسيا"، مضيفة "هذا يوم حزين لأمريكا وكل الديمقراطيات الغربية التي يستمر بوتين في استهدافها".



وذكرت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر لم يكن مباشرا بالقدر ذاته لكنه أثار هذا الجانب في بيان أصدره عقب انتهاء المؤتمر الصحفي بين ترامب وبوتين في هيلسنكي، اليوم الاثنين، بعد قمة ثنائية قال كلاهما إنها تطرقت إلى ما يُشاع بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.



وقال شومر في بيانه: "سؤال وحيد لا يبعث على الراحة يطرح نفسه على البيت الأبيض: ما الذي ربما يكون قد جعل ترامب يضع مصالح روسيا قبل مصالح الولايات المتحدة؟".



وأضاف شومر أن "ملايين الأمريكيين سيستمرون في التساؤل إذا كان التفسير المحتمل الوحيد لهذا التصرف الخطير هو احتمالية أن بوتين يملك معلومات مدمرة ضد ترامب".