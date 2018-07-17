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فن

كاردي بي تتفوق على بيونسيه في حفل mtv video music awards

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:01 ص
كادري بي
كادري بي
شروق إبراهيم
حققت المغنية الامريكية كادري بي رقم قياسي جديد بترشحها لـ10 جوائز في حفل mtv video music awards ، متوفقة على النجمة العالمية بيونسيه وزوجها جاي زي اللذين رشحا على ثماني جوائز فقط.

وينافس مغني الراب دريك على 7 اغاني بينما تم ترشيح برونو مارس لستة جوائز واريانا جراندي و كاميلا كابيلو تنافسان على 5 جوائز و ايد شيران مرشح فقط لـ 4 جوائز.

ومن المقرر اقامة الحفل يوم 20 اغسطس المقبل في ولاية نيويورك الامريكية.

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