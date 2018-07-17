سيف زاهر وحازم إمام ينضمان إلى محطة drn الرياضية

تعاقد الإعلامي سيف زاهر وحازم امام عضوا مجلس ادارة اتحاد الكرة مع محطة راديو drn بعد انطلاق شكله الجديد.



واكد سيف زاهر أنه تعاقد مع المحطة برفقة حازم إمام ولكنه لا يعلم إن كانت المحطة ستستمر بنفس الاسم أم يتم إطلاقها بإسم جديد.



يأتي تعاقد سيف زاهر وحازم امام فى إطار خطة تحويل محطة drn راديو من محطة عامة إلى محطة متخصصة، وتحديدا في المجال الرياضي.

