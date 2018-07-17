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رياضة

سيف زاهر وحازم إمام ينضمان إلى محطة drn الرياضية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
محمد سمير
تعاقد الإعلامي سيف زاهر وحازم امام عضوا مجلس ادارة اتحاد الكرة مع محطة راديو drn بعد انطلاق شكله الجديد.

واكد سيف زاهر أنه تعاقد مع المحطة برفقة حازم إمام ولكنه لا يعلم إن كانت المحطة ستستمر بنفس الاسم أم يتم إطلاقها بإسم جديد.

يأتي تعاقد سيف زاهر وحازم امام فى إطار خطة تحويل محطة drn راديو من محطة عامة إلى محطة متخصصة، وتحديدا في المجال الرياضي.

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