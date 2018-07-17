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منوعات

غرفة التحطيم فى دبي تجعل روادها يحطمون الأشياء للراحة النفسية..فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
وكالات
أتاحت تجربة جديدة تحمل إسم "غرفة التحطيم" ميزة التخلص من أى ضغوط وأعباء نفسية فى مدينة "دبي"، والتى تمنح الراحة النفسية للمقبلين عليها.

وفال فريق عمل غرفة التحطيم إن الأخضائيين النفسيين ينصحون دائمًا بتحطيم الأشياء المختلفة، لمن يعانون من الضغوط النفسية المتراكمة، الأمر الذى يوفر ميزة التنفيس عن تلك الأعباء، التى تمنح المقبلين عليها الهدوء والإتزان.

وأضافوا أنهم طبقوا هذه الفكرة عن اقتناع وحب لها، وأكدوا على ذلك بردود أفعال رواد الغرفة، بعد ارتياهم بالتنفيس عما يتملكهم من غضب واحتقان نفسي بفعل الحياة اليومية.

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