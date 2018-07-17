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اعتقال 22 عنصرًا من داعش في نينوى

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:33 ص
اعتقال ٢٢ عنصرًا
اعتقال ٢٢ عنصرًا من داعش في نينوى - صورة أرشيفية
أش أ
أعلنت قيادة عمليات نينوى في العراق، اعتقال 22 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي في سلاسل جبال (العطشانة وبادوش) شمال غربي الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث الرسمي باسم عمليات نينوى العميد محمد الجبوري في بيان قوله إن: "استخبارات نينوى تمكنت من اعتقال 22 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال معلومات استخباراتية أفادت بتسللهم إلى سلاسل جبال العطشانة وبادوش، حيث تم تطويق المنطقتين واعتقلتهم فورا".

وأضاف الجبوري أن "القوات الأمنية صادرت أسلحة خفيفة كانت بحوزتهم، واقتادتهم إلى مقر القيادة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".
يذكر أن محافظة نينوى (٣٥٠ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرارًا أمنيًا نسبيًا بعد تحريرها العام الماضي، فيما تقوم القوات الأمنية العراقية بعمليات دهم وتفتيش بحثا عن المنتمين الى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتمكن بين الحين والآخر من اعتقال عدد منهم وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم.

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