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فن

شاهد زيارة مادونا لمالوي برفقة ابنائها

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:01 ص
مادونا
مادونا
شروق إبراهيم
اصطحبت النجمة العالمية مادونا ابنائها الستة الشرعيين وبالبتني لدولة مالاوي بقارة اقريقيا من أجل حضور احد الاحتفالات، والذي يتزامن بمرور عام على تبنيها لطفلتين ايثر وستيلا.

ونشرت مادونا صورة تجمعها بابنائها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي والتي ضمت ايضا ابنها روكو ريتشي منالمخرج البريطاني جاي ريتشي، حيث تصالح مع النجمة العالمية بعد سلسلة من الخلافات.

وعلى صعيد اخر، تواصل مادونا التحضير لالبومها الجديد المقرر طرحه نهاية 2018.

شاهد زيارة مادونا لمالوي برفقة ابنائها
شاهد زيارة مادونا لمالوي برفقة ابنائها
شاهد زيارة مادونا لمالوي برفقة ابنائها
شاهد زيارة مادونا لمالوي برفقة ابنائها
شاهد زيارة مادونا لمالوي برفقة ابنائها

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