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منوعات

شاهد..ضابط شرطة يطلق النار من زجاج سيارته للقبض على مشتبه به

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت وكالة "abcnews" الأمريكية مقطع فيديو، يظهر تفانى ضابط شرطة أمريكي فى القبض على مشتبه به، أثناء مطاردة خطرة بالسيارات فى شوارع مدينة "لاس فيجاس".

أسفرت المطاردة عن مصرع أحد المشتبهين به بمجرد وصوله المستشفي، بينما أصيب الثانى جراء إطلاق النار، بعدما اصطدمت السيارة بجدار وتوقفت.

وقال الشرطي الذى ألقي القبض على المشتبه بهم، إنه فور مشاهدته السيارة التى طابقت أوصاف السيارة المسروقة المبلغ عنها، وحاول إبقاف سائقها لكنه لم ينصاع للأمر وبادر بإطلاق النار.

الأمر الذى نتج عنه غلق الشوارع المحيطة بالواقعة حتى تمكن هذا الشرطي الشجاع من القبض على الجناة، لدرجة أنه أطلق الرصاص من زجاج سيارته الأمامى ليتمكن من ردعهما.

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