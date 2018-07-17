ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا تعتقل امرأة روسية بتهمة التجسس لصالح موسكو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:36 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز
ذكرت وزارة العدل الأمريكية، أنه جرى اعتقال امرأة روسية تعيش في واشنطن وتبلغ من العمر 29 عاما وتوجيه الاتهام لها بالتآمر للتجسس لصالح الحكومة الروسية بينما كانت تسعى لإقامة علاقات مع مواطنين أمريكيين واختراق جماعات سياسية.

وقالت الوزارة إن السلطات ألقت القبض على ماريا بوتينا، التي درست في الجامعة الأمريكية بواشنطن وأسست جماعة (رايت تو بير آرمز) الروسية المدافعة عن حمل السلاح، يوم الأحد واتهمتها بالعمل بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

ولم تذكر سجلات المحكمة اسم المسؤول.

وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على فيس بوك مع ألكسندر تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في أبريل، وأبلغ شخص مطلع على القضية رويترز بأن بوتينا عملت مساعدة له. وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن علاقة عمل بين بوتينا وتورشين.

وقال روبرت دريسكول محامي بوتينا إنها ليست عميلة روسية وإنها تتعاون مع السلطات الأمريكية وسبق لها حضور جلسة مغلقة اللجنة المختارة من المجلس الشيوخ بشأن المخابرات. وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) داهم شقتها في أبريل نيسان.

وتابع قائلا "السيدة بوتينا تعتزم الدفاع عن حقوقها بقوة وتتطلع لتبرئة ساحتها".

وقالت وزارة العدل إن بوتينا عملت مع مواطنين أمريكيين لم تسمهما ومسؤول روسي لمحاولة التأثير على السياسات الأمريكية واختراق منظمة أمريكية مدافعة عن حمل الأسلحة.

ولم تأت الشكوى على ذكر اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على فيس بوك أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق. ولم يرد متحدث باسم الجمعية على طلبات للتعليق.

وجاء في الشكوى أن بوتينا رتبت مآدب عشاء في واشنطن ومدينة نيويورك وحاولت إقامة علاقات مع ساسة أمريكيين لإنشاء "قنوات اتصال خلفية" بهدف "اختراق منظومة صنع القرارات الوطنية في الولايات المتحدة".

ولم تذكر الشكوى حملة ترامب لانتخابات الرئاسة التي تثور مزاعم عن تواطؤها مع روسيا.

وأفاد المصدر الذي قال بأن بوتينا عملت مع تورشين بأنها مؤيدة لترامب، وتباهت في حفلات بواشنطن بأن بمقدورها استغلال صلاتها السياسية للمساعدة في تمكين أشخاص من الحصول على وظائف في إدارته بعد الانتخابات.

وقدمت بوتينا عرضا، راجعته رويترز، ضمن مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية في الثامن من ديسمبر 2016 تحت عنوان "ما هي السياسة الخارجية التي يتبناها الرئيس ترامب تجاه روسيا؟" وأوردت عددا من الأهداف السياسية الرئيسية لروسيا.

وقالت وزارة العدل إنه صدر أمر باحتجاز بوتينا لحين تحديد جلسة إجرائية غدا الأربعاء.

ترشيحاتنا

عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

احذر.. أمر يومي يغفل عنه البعض يعرضهم لعذاب القبر

فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

استقالة جديدة في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية

إيران تعتقل عشرات النساء بسبب صورهن على مواقع التواصل

كاردي بي تتفوق على بيونسيه في حفل mtv video music awards

عادل عبد الرحمن: المنتخب مع كوبر نص فريق

غموض حول استقالة عضو فريق تحقيق تدخل روسيا بانتخابات أمريكا

اليونيسف تتابع ملف الطفولة والأمومة في دمياط

عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو

عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

7 نجوم اختاروا اليونان محطة لإجازة الصيف

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

فيديو

حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر
شوبير: الفنكوش كلمة السر في اختيار خليفة كوبر.. فيديو
الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو
تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو
طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟