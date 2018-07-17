مصرع وإصابة 75 شخصا في تصادم 11 سيارة بالبرازيل.. فيديو

أفادت صحيفة "فولها دي ساوبالو" البرازيلية بأن 11 شخصا على الأقل مصرعهم، أمس الإثنين، في حادث تصادم 11 سيارة في البرازيل.



وقالت الصحيفة إن الحادث وقع على طريق في ولاية ميناس - جيرايس، حيث أسفر تصادم 5 سيارات و5 شاحنات وحافلة ركاب عن اندلاع حريق أودى بحياة 11 شخصا بينهم 4 احترقوا أحياء. وخلَّف أيضا 64 مصابا، أحدهم في حالة حرجة.



وأوقفت السلطات الحركة في الطريق في كلا الاتجاهين.



