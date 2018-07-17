حيلة فعالة تخلصك من التهاب الجلد بعد نزع الشعر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الحساسية الزائدة بعد نزع الشعر لدرجة أن الكثير منهن لم تعد تقبل علي نزع الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه الحيلة للتخلص من أحمرار الجلد والحساسية الزائدة بعد نزع الشعر مباشرة.



تقدم خبيرة التجميل ياسمين جمال هذه الخطوات.. وهى كالأتي :



-عليك بغسل البشرة بالماء الساخن قبل البدء في إزالة الشعر فإنه يساعد على تخدير البشرة بشكل مؤقت.



- بعد الانتهاء من إزالة الشعر اغسلي وجهك بالماء البارد ليساعد على تخفيف سخونة الجلد وتهدئة الالتهاب الذي أصاب البشرة نتيجة نزع الشعر.



- تجنبي نهائيا ملامسة بشرتك بعد نزع الشعر حيث أنها تكون حساسة جدا وقد تسبب انتقال البكتيريا الموجودة في يدك إلى الجلد في زيادة إحمرارها.



- يمكنك أيضا دهن البشرة بماء الورد أو زيت جوز الهند فهذه المواد الطبيعية تعمل كمواد مهدئة للبشرة وتساعد على إعطائها مظهرا ناعما ومنتعشا.



- مكعب من الثلج وسيلة أخرى مناسبة لاستخدامها في تهدئة احمرار البشرة بعد إزالة شعر الوجه بالخيط.