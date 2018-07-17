ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حيلة فعالة تخلصك من التهاب الجلد بعد نزع الشعر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:30 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الحساسية الزائدة بعد نزع الشعر لدرجة أن الكثير منهن لم تعد تقبل علي نزع الشعر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه الحيلة للتخلص من أحمرار الجلد والحساسية الزائدة بعد نزع الشعر مباشرة.

تقدم خبيرة التجميل ياسمين جمال هذه الخطوات.. وهى كالأتي :

-عليك بغسل البشرة بالماء الساخن قبل البدء في إزالة الشعر فإنه يساعد على تخدير البشرة بشكل مؤقت.

- بعد الانتهاء من إزالة الشعر اغسلي وجهك بالماء البارد ليساعد على تخفيف سخونة الجلد وتهدئة الالتهاب الذي أصاب البشرة نتيجة نزع الشعر.

- تجنبي نهائيا ملامسة بشرتك بعد نزع الشعر حيث أنها تكون حساسة جدا وقد تسبب انتقال البكتيريا الموجودة في يدك إلى الجلد في زيادة إحمرارها.

- يمكنك أيضا دهن البشرة بماء الورد أو زيت جوز الهند فهذه المواد الطبيعية تعمل كمواد مهدئة للبشرة وتساعد على إعطائها مظهرا ناعما ومنتعشا.

- مكعب من الثلج وسيلة أخرى مناسبة لاستخدامها في تهدئة احمرار البشرة بعد إزالة شعر الوجه بالخيط.

ترشيحاتنا

مدرب بلجيكا يحرض هازارد ضد تشيلسي

سيف زاهر وحازم إمام ينضمان إلى محطة drn الرياضية

نائب وزير المالية يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز

إيران تعتقل عشرات النساء بسبب صورهن على مواقع التواصل

تعرّف على فرصة الأهلي في دوري الأبطال.. 2013 كلمة السر

فرنسيون يحررون محضرا ضد مصريين بسبب إيجار شقة ببولاق الدكرور

بيراميدز يعلن عن ضم مهاجم فلسطيني جديد

التعليم ترد على أزمة 82 صفرا حصل عليها طلاب بسوهاج

أسهل طريق لدخول الجنة.. تعرف عليه

عادل عبد الرحمن: حازم إمام لا يصلح لاختيار مدرب المنتخب

مورينيو يهنئ اليوفي على الفوز بخدمات رونالدو

عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة وجذابة لـ ميلانيا ترامب.. صور

المتفوقون سقطوا .. كارثة تلاحق وزارة التعليم بعد رسوب 44 % من مدارس المتفوقين

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

فيديو

الحكومة تضع خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى.. فيديو
تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو
طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج
عماد متعب يحدد موقفه من الاعتزال.. فيديو
عماد متعب: حسام البدرى ظلمنى وحرمنى من المونديال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟