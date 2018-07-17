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أخبار البلد

خالد الفقي: ساعات العمل بالقانون 42 ساعة ويومان إجازة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:34 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال، خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسة، إن كل مصلحة ادري بالوقت المناسب بشأن تحديد ساعات العمل، و إعطاء الاجازة المناسبة للعامل طبقا لما تراه يصب في مصلحة المؤسسة.

واكد، الفقى، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان التغيير المقترح من الحكومة بشان ساعات العمل الشفتات و الغاء إجازة يوم السبت،كانت الحكومة سابقا المقره له لتوفير الكهرباء في المنشآت والبنزين في المواصلات.

وذكر، الفقى، ان القانون يعطي للعاملين العمل 42 ساعة ويومين اجازة علي مدار الأسبوع ( 7 / 24)، مشيرا إلى أنه يجب الزام التغيرات الجديدة في ساعات العمل بالأخذ به.

ويذكر، ان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يدرس تغيير نظام ساعات العمل التقليدى المعمول به فى القطاع الحكومى، واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن، وفق آلية تضمن انتظام العمل طوال أيام ‏الأسبوع، عدا الجمعة، مع إلغاء إجازة السبت، لعدم تعطيل مصالح المواطنين.‏

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