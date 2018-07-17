تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كيش السجق بصوص الرانش.



المقادير :



عجينة باف باستيري - سجق شرقي - نصف كوب صوص رانش - نصف كوب جبنة شيدر مبشورة - 3 بيضات - كوب كريمة لباني أو لبن - ملح - فلفل.



طريقة التحضير :



* تفرد العجينة باستخدام نشابة



* تفرد في صينية كيش



* في طاسة على النار يوضع الزيت مع السجق ويتبل بملح وفلفل



* تبطن العجينة بصوص الرانش



* يوضع عليها السجق الناضج



* يخلط البيض مع الكريمة اللباني وصوص السجق المشوح



* يصب الخليط على السجق



* يدخل فرن ساخنا حتى ينضج



* يقدم ساخنا