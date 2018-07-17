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طريقة تحضير كيش السجق بصوص الرانش

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:32 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كيش السجق بصوص الرانش.

المقادير :

عجينة باف باستيري - سجق شرقي - نصف كوب صوص رانش - نصف كوب جبنة شيدر مبشورة - 3 بيضات - كوب كريمة لباني أو لبن - ملح - فلفل.

طريقة التحضير :

* تفرد العجينة باستخدام نشابة

* تفرد في صينية كيش

* في طاسة على النار يوضع الزيت مع السجق ويتبل بملح وفلفل

* تبطن العجينة بصوص الرانش

* يوضع عليها السجق الناضج

* يخلط البيض مع الكريمة اللباني وصوص السجق المشوح

* يصب الخليط على السجق

* يدخل فرن ساخنا حتى ينضج

* يقدم ساخنا

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