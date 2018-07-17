تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير كيش السجق بصوص الرانش.
المقادير :
عجينة باف باستيري - سجق شرقي - نصف كوب صوص رانش - نصف كوب جبنة شيدر مبشورة - 3 بيضات - كوب كريمة لباني أو لبن - ملح - فلفل.
طريقة التحضير :
* تفرد العجينة باستخدام نشابة
* تفرد في صينية كيش
* في طاسة على النار يوضع الزيت مع السجق ويتبل بملح وفلفل
* تبطن العجينة بصوص الرانش
* يوضع عليها السجق الناضج
* يخلط البيض مع الكريمة اللباني وصوص السجق المشوح
* يصب الخليط على السجق
* يدخل فرن ساخنا حتى ينضج
* يقدم ساخنا
المقادير :
عجينة باف باستيري - سجق شرقي - نصف كوب صوص رانش - نصف كوب جبنة شيدر مبشورة - 3 بيضات - كوب كريمة لباني أو لبن - ملح - فلفل.
طريقة التحضير :
* تفرد العجينة باستخدام نشابة
* تفرد في صينية كيش
* في طاسة على النار يوضع الزيت مع السجق ويتبل بملح وفلفل
* تبطن العجينة بصوص الرانش
* يوضع عليها السجق الناضج
* يخلط البيض مع الكريمة اللباني وصوص السجق المشوح
* يصب الخليط على السجق
* يدخل فرن ساخنا حتى ينضج
* يقدم ساخنا