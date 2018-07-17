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مرأة

حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع " mashed" مجموعة من الأطعمة التي يمكن استخدامها في التنظيف كبديل جيد ورخيص الثمن للمنظفات التي نشتريها.

القهوة
القهوة هي المشروب الصباحي المفضل للعديد منا، إلا أنها يمكن أيضًا أن تستخدم من أجل إزالة الروائح الكريهة من أيدينا كرائحة الثوم والبصل.

الكاتشب
لن يقتصر استخدام الكاتشب على إضافته للطعام ليمنحه طعمًا مميزًا، بل يمتلك قدرة كبيرة على إزالة الصدأ من على النحاس، بالإضافة إلى إمكانية استعماله في تلميع سيارتك.

الملح
يمكن استخدام الملح بأكثر من طريقة، ولا يقتصر دوره على الطعام فقط، فهو يمتلك قدرة كبيرة على إزالة الروائح الكريهة من الأحذية الرياضية، بالإضافة إلى استعماله في منع اسنداد أحواض المياه.

السكر
لا تخافي فلن يسبب السكر الالتصاق للأشياء التي ستنظفيها به، فهو يمتلك قدرة كبيرة على إزالة بقع الشحوم من على سيارتك، بالإضافة إلى إزالة البقع الطينية من الملابس.

المشروبات الغازية
يمكننا الاستفادة منها في تلميع العملات المعدنية وإزالة بقع الصدأ من على الأدوات المنزلية المختلفة.

الليمون
يمكن استخدام الليمون كمعطر للمنزل والتخلص من الروائح الكريهة بسهولة ودون استعمال أي مواد قد تكون ضارة بالصحة.
حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب
حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب
حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب
حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب
حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب
حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

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حقيقة أم خيال.. أطعمة تنظف المنزل أبرزها الكاتشب

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