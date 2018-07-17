skype يطلق ميزة انتظرها متسخدموه منذ 15 عاما

تعكف شركة "مايكروسوفت" حاليًا على إضافة ميزة انتظرها مستخدمو تطبيق المحادثات الشهير "سكايب"، منذ أن تم إطلاقه قبل 15 عاما.



وبحسب "سبوتنك"، تعمل "مايكروسوفت" على إضافة ميزة تسجيل المكالمات التي تتم عبر "سكايب"، على أن يتوافر السجل الخاص بها عبر مكتبة "كلاود"، وهو ما سيتيح الوصول إلى تسجيلات المكالمات عبر العديد من الأجهزة الذكية، بما في ذلك "ويندوز" و"ماك" و"آي أو إس" و"أندرويد"، وحتى "لاينوكس".



وبمجرد بدء تسجيل المكالمة، فإنه يتم إخطار الجميع في المكالمة بأن الاتصال يتم تسجيله، كما يوضح فريق "سكايب" في شركة "مايكروسوفت".



وهذه هي المرة الأولى، التي يزود فيها "سكايب" مسجل للمكالمات، منذ أن تم إطلاقه قبل 15 عاما، إذ كان مستخدمه يضطرون في الماضي للاعتماد على تطبيقات خارجية من أجل تسجيل المكالمات، وأشهرها "أفاير".